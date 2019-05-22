Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor

Muş'ta görevli kadın astsubaylar, asayiş, terör ve kaçakçılıkla mücadelenin yanı sıra sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy çocuklarıyla oyunlar oynayıp gönüllerine dokunuyor.

İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubaylar Hilal Aydın, Hafize Doğan ve Sümeyye Çiçek, bölgede asayiş, terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkin rol alıyor. Kadın astsubaylar bu görevlerinin yanı sıra katıldıkları sosyal sorumluluk projeleri ile bölge insanının gönlünü kazanıyor.

Son olarak kent merkezine 25 kilometre mesafede Taşoluk köyündeki İmam Hatip Ortaokulunda çocuklarla bir araya gelen astsubaylar, okulun bahçesinde çocuklarla voleybol, basketbol, badminton ve seksek oynadı. Astsubaylar sınıfta çocuklara Jandarmanın önemi ve birimlerini anlattı, okul bahçesindeki çardakta onlarla sohbet edip güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Astsubay Üstçavuş Hilal Aydın, AA muhabirine, mesleğini 7 yıldır severek yaptığını söyledi. Kadın olarak Jandarma teşkilatında çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bizler teşkilatta asayiş, kaçakçılık, terörle mücadele gibi çeşitli birimlerde görev yapıyoruz. Şimdi Jandarma teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Taşoluk İmam Hatip Ortaokulunda çocuklarımızla bir araya geldik. Onlarla vakit geçirerek oyunlar oynadık. Bir anlamda onların yüreklerine dokunduk. Çocukların yüzlerinde gördüğümüz mutlulukla bizler de mutlu olduk. Çocuklar bizleri gördüklerinde çok sevindiler, biz de onları gördüğümüz için çok sevindik. Bu kapsamda ziyaretlerimiz devam edecek."

Astsubay Çavuş Hafize Doğan da köy çocuklarıyla oyun oynamanın heyecanını yaşadığını anlatarak "Kadın olarak bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum. Köy çocuklarına Jandarma ve vatan sevgisi kazandırmak, onları geleceğe umutla bağlamak ve onların arasında olmaktan dolayı sevinçliyim." dedi.

Öğrencilerden İranur Yıldırım da "Bugün Jandarmadan ablalarımız bizi ziyarete geldi. Onlarla oyunlar oynadık ve çok sevindik. Onların ne meslek yaptıklarını öğrendik ve çok mutlu olduk." diye konuştu.