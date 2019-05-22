Yıldırım: Emekli ve asgari ücretliye ek destek verilecek

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Habertürk'te soruları yanıtladı.

"EMEKLİ, ASGARİ ÜCRETLİ VE GELİRİ OLMAYANLARA DESTEK"

Yıldırım: Kentsel dönüşüm olacak mutlaka. İmar barışı onun altyapısını oluşturuyor. Deprem dönüşümüne İstanbul'un ihtiyacı var. Öncelikli ve ağırlıklı olarak deprem dönüşümünü önemsiyoruz. Deprem toplanma alanları yetersiz. Onları arttıracağız. 2 bin hektar civarında bir deprem toplanma alanına ihtiyaç var İstanbul genelinde. Gençlerin istihdamını önemsiyoruz. Yaz aylarında İstanbul'da en az 50 bin gence belediye olarak kısmi zamanlı çalışma imkanı getireceğiz. Günde 3-5 saat. İmar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda çalışacak. Öğrenci bütçesine katkı sağlamak için. İstanbul'da ağırlaşan ekonomik şartlar dolayısıyla bazı toplum kesimlerinin ihtiyaçları var. Emekliler, asgari ücretle geçinenler, hiçbir geliri olmayanlar. Bunlara ilave sosyal destekler vereceğiz.

"SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENLERİ TEK TEK DİNLİYORUZ"

1 milyon 700 küsur sandığa gitmeyen var. Bunu nereden hesap ediyoruz, katılım yüzde 84. Geriye yüzde 16. Bu geçmiş seçimlere baktığımızda yüzde 90'a çıkmamış. Bu yüzde 10'u kafadan çıkarın demektir. 1 milyon 900 bin seçmen kalıyor. İşin pratiği bu. Bu 900 bin seçmen üzerine herkes yoğunlaşacak. Biz, bizim seçmenimizden sandığa gitmeyenlerin olduğunu tespit ettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza oy verip de bu seçimlerde bize oy vermeyen 400 bin seçmen var. Bu kimin seçmeni olabilir. Memleketine muhtarlık seçimi için gidenler var. Sandığa gitmeyen bir kesim var. Sandığa gidip bir şekilde geçersiz oy verenler var. Dolayısıyla bu seçmenlerin niye böyle bir karar verdikleri üzerinde biz çalıştık. Onlarla mümkün mertebe fokus gruplar marifetiyle biraraya geliyor ve dinliyoruz. Onları daha iyi anlamaya çalışıyoruz.