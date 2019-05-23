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Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını gözlemliyoruz. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen, 'ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi' başlıklı karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
 23 Mayıs 2019 01:28
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Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi kararına tepki

Aksoy, dün ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen "ABD-Türkiye İttifakına Yönelik Endişelerin İfade Edilmesi" başlıklı karar tasarısı hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

ABD'deki Türkiye karşıtı çevrelerin son dönemde ABD Kongresi nezdindeki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını gözlemlediklerini belirten Aksoy, "Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilen, 'ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi' başlıklı karar bunun yeni bir tezahürü olmuştur." ifadesini kullandı.

Türkiye ve ABD'nin, "ortak değerlere ve karşılıklı çıkarlara dayalı köklü müttefiklik ilişkilerine sahip olduğunun" altını çizen Aksoy, iki ülkenin dünyanın birçok bölgesinde barış ve güvenliğe katkı sağlamak amacıyla birlikte çalıştığını vurguladı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu gerçek ve Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik olarak attığı adımların gerisindeki haklı nedenler gözardı edilerek alınan bu tür kararlar, müttefiklik ilişkileriyle bağdaşmamaktadır. Bu itibarla dostluğuna değer verdiğimiz Amerikan halkının ve temsilcilerinin endişelenmelerine mahal yoktur. Esasen, dostluk ve müttefikliğin gereği, önerdiğimiz çalışma grubuna destek vererek, yapıcı ve samimi bir çaba ortaya koymaktır."
Anadolu Ajansı
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