Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik
|23 Mayıs 2019 03:38
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 17 nci maddesinin birinci fıkrası, 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" olarak değiştirilmiş, 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığı" ibaresinden önce gelmek üzere "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı," ibaresi eklenmiş, 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediye Gelirleri Kanununun Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Mayıs 2019 03:59
|Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
23 Mayıs 2019 03:58
|Ulaştırma, Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Mayıs 2019 03:57
|Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Mayıs 2019 03:56
|Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Mayıs 2019 03:55
|Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Mayıs 2019 03:54
|Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Mayıs 2019 03:53
|Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Mayıs 2019 03:52
|İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Mayıs 2019 03:52
|Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Mayıs 2019 03:51