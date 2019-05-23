Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
|23 Mayıs 2019 03:42
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL
VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası "(1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 100 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır." olarak, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri" ibaresi "Çevre ve Şehircilik" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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