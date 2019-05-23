Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Yönetmeliğinde Değişiklik
|23 Mayıs 2019 03:44
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YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" olarak, Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.
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