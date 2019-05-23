Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik
|23 Mayıs 2019 03:45
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası, 52 nci maddesinin birinci fıkrası ve 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" olarak, 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler" ibaresi "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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