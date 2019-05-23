Belediyelerin Konut ve İşyeri Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik
Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|23 Mayıs 2019 03:46
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YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI
VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan "İçişleri Bakanı ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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