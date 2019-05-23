Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

MEVCUT ASKERLER YENİ ASKERLİK SİSTEMİ İLE TERHİS OLABİLİR Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Akar, yeni askerlik sistemi, S-400, F-35 ve terörle mücadeleyle ilgili çok önemli değerlendirmeler bulundu. Akar, yeni askerlik sistemin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya "Olabilir" yanıtını verdi. İşte Bakan Akar'ın açıklamaları