Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
|23 Mayıs 2019 03:50
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Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlıklarından:
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "İçişleri" ibaresi "Çevre ve Şehircilik" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.
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