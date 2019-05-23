Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik
|23 Mayıs 2019 03:51
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YÖNETMELİK
İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve Çevre ve Şehircilik" ibareleri eklenmiş; 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanı" ibaresi "İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.
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