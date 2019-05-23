Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 27/5/2016 tarihli ve 29724 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İçişleri Bakanlığını" ibaresi "il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığını; belediyeler, bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını" olarak, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi "İl özel idareleri, belediyeler ve birlikler, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini meclis kararıyla ve il özel idareleri ile bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığından, belediyeler ile bunların kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, bu idarelerin müştereken kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ayrı ayrı izin alınmak suretiyle kurum bütçesi içerisinde işletme kurarak yapabilirler." olarak, 513 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanı" ibaresi "İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.