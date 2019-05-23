Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik
|23 Mayıs 2019 03:55
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İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:
MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 4/7/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "İçişleri Bakanlığını" ibaresi "Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını; il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığını" olarak; 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün" ibaresi "ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün veya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün" olarak; 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanı" ibaresi "İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.
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