Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik

İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İçişleri Bakanlığını" ibaresi "İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığını, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını" olarak ve (b) bendinde yer alan "Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü" ibaresi "İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünü, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünü" olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığı" ibaresi "il özel idareleri için İçişleri Bakanlığı, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ve 17 nci maddesinde yer alan "İçişleri" ibaresi "İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.