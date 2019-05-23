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Belediye Gelirleri Kanununun Yönetmeliğinde Değişiklik

Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 23 Mayıs 2019 03:59
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Belediye Gelirleri Kanununun Yönetmeliğinde Değişiklik

2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA

İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 21/8/1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile 20 nci maddesinde yer alan "İçişleri" ibareleri "Çevre ve Şehircilik" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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