Almanya'ya birinci kuşak giden Türk öldü
|23 Mayıs 2019 06:10
|Yazdır
1960 yılında, 25 yaşındayken geldiği Almanya'da, 17 Ocak 1962'de Nürnberg'de bir alışveriş merkezinde çıkan ve 22 kişinin öldüğü yangında 6 kişinin hayatını kurtaran Cahit Turan, o dönem 'kahraman' ilan edilmişti.
Cahit Turan, Almanya'nın, ülkeye gelen Türklere danışmanlık yapılması için açtığı merkezde görevlendirilen ilk Türk Danışmandı (Türk Danış).
Turan, eski Nürnberg Yabancılar Meclisi Üyesi, Avrupa Metropol Bölgesi Nürnberg Türk-Alman İş Adamları derneği (TİAD) kurucu üyesiydi.
Hürriyet gazetesinin Göçün 50.Yılında Nürnberg'de düzenlediği etkinlikte hayatını anlatan ve göç öykülerini içeren bir kitap hediye edilen Cahit Turan, 3 yıl önce de Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından da onurlandırılmıştı.
Turan uzun zamandır yaşlılar yurdunda kalıyordu ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Cahit Turan, Nürnberg Batı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı - Haritalı
23 Mayıs 2019 06:30
|Fatma Kaptan 20 yıldır yollarda
22 Mayıs 2019 23:22
|Şehit polis memuru için tören düzenlendi
22 Mayıs 2019 22:38
|Atama beklerken muhtar oldu, sokakları sınıf yaptı
22 Mayıs 2019 21:40
|Prof. Dr. Asri Çubukçu son yolculuğuna uğurlandı
22 Mayıs 2019 21:13
|1 kilogram şeker hamuru hayatını değiştirdi
22 Mayıs 2019 19:04
|Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı
22 Mayıs 2019 18:43
|Mezarlık bakımı için şirket kurdu
22 Mayıs 2019 18:27
|Anadolu Otoyolu'nda onarım ve yenileme çalışması yapılacak
22 Mayıs 2019 18:08
|Çocuklar için caminin alt katını spor salonuna dönüştürdü
22 Mayıs 2019 17:59