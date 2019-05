Kışlalarda erken terhis mutluluğu

Yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile iftarda bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaşan Bakan Akar, sistemin kanunlaşmasıyla birlikte silahaltındaki askerlerin terhis olabileceğini söyledi. Yeni sistemin gündeme getirilmesinin ardından tek eleştirinin "Otuz bin liranın fazla olduğu" yönünde geldiğini aktaran Bakan Akar "Yaptığımız objektif çalışmalarda, projeksiyonlarda bunun normal olduğunu değerlendiriyoruz. Bu sistemin karşılanması için bizim buna ihtiyacımız var. Diğer türlü sistem kendi kendini karşılayamıyor, desteklemiyor. Ayrıca bu miktar bir seferde, peşin olarak verecekler" dedi.

GENERALLİĞE KADAR YÜKSELME

Akar bayramdan önce yasalaşacağını söylediği yeni sistemi şöyle açıkladı: Gençlerimiz, bedelli isteyenler dahil, bir ay temel askerlik eğitimi yapacak. Bir aylık eğitimin ardından bedelli askerlik yapanlar ayrılacak ve faaliyetleri tamamlanacak. Kıtalara gidenler ise beş ay daha görev yapacaklar. Temel askerlik eğitimi ile altı ay bittikten sonra ihtiyaç ve isteğin yanı sıra kadroya göre buradakilere 'İkinci bir altı ay er olarak maaşlı görev yapmak istiyor musun' diyeceğiz. 'Evet' demesi için bazı imkan ve fırsatlar da vereceğiz. Bu dönemdeki aylık harçlık 2 bin lira civarında bir para olacak. Mehmetçik 6 ay daha burada görevini yapacak. Altı aylık askerliği er olarak yaptıktan sonra 6 ay daha maaşlı askerlik yapanlara bu sürenin sonunda yeniden 'Kalmak ister misiniz' diye soruyoruz. Eğer ihtiyaç, istek, performans değerlendirmesine göre söz konusu Mehmetçik yeterli performansı, yeterli kriterleri sağlayabiliyorsa sözleşmeli erbaş ve er veya uzman erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katılacak ve sözleşme yapılacak. Bu sözleşmesinin sonunda maaş, OYAK, lojman, sağlık ve sosyal güvence ile ilgili bir takım haklardan yararlanabilecek. Bu gençler okul, bedeni performans, sicil gibi gerekli kriterleri sağlarsa belli bir kontenjan dahilinde bir sınavı müteakip astsubay olabilecekler. Astsubaylıktan belli bir süre geçtikten sonra belirlenen kriterleri sağlayanlar da subay olabilecek. Er olarak başlayacak, subay olacak belki de general olacak.

ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ

S-400 tedarikinin F-35 müşterek savaş uçağı projesine bağlanmaya çalışılmasını anlamakta zorlanıyoruz. F-35 ortaklık protokolünün herhangi bir yerinde 'Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır' diye bir madde var mı?

ABD'DEN YENİ PATRIOT TEKLİFİ

Patriot tedarikiyle ilgili gelişmeler oldu... 28-29 Mart'ta yeni bir teklif geldi. Fiyat, teknoloji transferi, ortak üretim, teknolojisi güncellemesi bakımlarından bazı şartlar yenilendi. Bununla ilgili detaylı çalışmalar sürüyor. (ABD'nin S-400 alımını erteleyin talebi) Biz anlaşmayı, sözleşmeyi yaptık. Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var. Bu çerçevede alım işlemleri devam ediyor. Biz diyoruz ki 'S-400 done deal' (Anlaşma bitti), onlar ise 'no deal is a done deal' (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar.

RUSYA'DA S-400 EĞİTİMİ

Bugünlerden başlamak suretiyle önümüzdeki aylarda S-400 eğitimleri için Rusya'ya personel göndereceğiz. Rakamlar sürekli değişiyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Eğitim almaya başladılar. Önümüzdeki aylarda devam edecek.

Kapatby ReklamStore

ÇEKİLMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Türkiye'nin İdlib için yoğun çaba harcadığını söyleyen Bakan Akar şunları söyledi: İdlib'de ateşkesin devamı için Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Oradaki gözlem noktalarımızdan çekilmek, oraları boşaltmak gibi bir durum kesinlikle yok. TSK nerede olursa olsun bulunduğu yerden geriye bir tek adım dahi atmayacak.

FRANSA'DAN SAMP-T TEKLİFİ

Hava savunma sistemi SAMP-T'nin tedarikine ilişkin Eurosam ile görüşmeler devam ediyor. Ekim ayına kadar çalışmalar devam eder ve bu konsept çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek o günden itibaren nasıl üretim yapacağımızı görüşmeye başlayacağız. Fransız mevkidaşım bir Samp-T bataryasını Türkiye'de konuşlandırmayı önerdi. Bununla alakalı biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar keşif yapacaklar. Şu anda İncirlik'te İspanyolların bir Patriot bataryası, Kahramanmaraş'ta ise İtalyanların Samp-T bataryası var. Bu iki yerde incelemeler yapmayı teklif ettiler. Bu konu üzerinde, onların intikali üzerinde çalışıyoruz. Eğer Cumhurbaşkanı'mız tarafından da uygun görülürse önümüzdeki dönemde en azından bir iyi niyet göstergesi olarak, Türk-Fransız ilişkileri için sembol olması bakımından böyle bir konu üzerinde çalışmamızı sürdürüyoruz."

Batuhan Yaşar