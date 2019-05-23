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Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'ya Karadeniz'de ağır darbe... Trabzon'da Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in şehit oldukları saldırıya katılan İran uyruklu Kawa kod adlı PKK'lı terörist Behrüz Düdükkanlu Giresun'da ele geçirilmişti. Son telsiz kestirmesinde 'Kawa' ile terörist Aras Aslan'ın birlikte hareket ettiği belirlenmişti. Ve JÖH'lerin peşine düştüğü terörist Aras da yakalandı
 23 Mayıs 2019 08:01
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Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı

Giresun'un Güce ilçesinde İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan PKK'lı terörist yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, ilçe kırsalında arama tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü üyesiyle karşılaşıldı.

GRİ KATEGORİDE ARANIYORDU

Güvenlik güçlerince yakalanan örgüt üyesinin yapılan ilk sorgusunda "Aras Faraşin" kod adlı Aras Aslan olduğu ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer aldığı belirlendi.

KAWA 17 MAYIS'TA TESLİM OLMUŞTU

Giresun Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonlar neticesinde 17 Mayıs'ta Kawa kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun birliklere teslim olmasının sağlandığı belirtildi.

Kaçan terörist Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan'ın yakalanabilmesi kapsamında, bahse konu yakalanan teröristin sorgulamasından elde edilen bilgiler ışığında intikal güzergahları üzerinde tedbir alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

JÖH, PÖH TİMLERİ SIKIŞTIRDI

"Alınan tedbirler ile birlikte ilimizin güney sektöründe Giresun Çamoluk, Alucra ile Gümüşhane Kelkit-Şiran, Erzincan Refahiye sınır hatları üzerinde 5 noktada 5 Jandarma Komando timi ve 3 TTZA Kobra ile kuzey sektöründe Giresun Espiye-Yağlıdere-Güce-Doğankent bölgesinde 7 noktada 6 JÖH timi, 1 PÖH timi ve 2 TTZA Kobra ile pusu dinleme, keşif gözetleme ve arama tarama faaliyetlerine devam edilmekteyken, 22 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Güce, Espiye ilçeleri sınırına bir bölücü terör örgütü mensubunun geldiğinin ihbar edilmesi üzerine süratle hareket eden birliklerimiz tarafından bölücü terör örgütü üyesi Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan sağ olarak yakalanmıştır."

TERÖRİST KAWA'NIN SORGUSU SÜRÜYOR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Seydi köyü yaylası kırsalında bahar operasyonu sürdüren güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesinde, örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler verdiği ifade edildi. Düdükkaya'nın içerisinde 2 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının da yer aldığı örgütün bölgede son 5 yıllık tüm silahlı eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU

PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun'un kırsal kesimindeki bazı arazilerde yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınak ve depolar tespit edildi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN EVİNDEKİ ERZAK DA BULUNDU

Terörle mücadelede uzman ekiplerce sorgulanan teröristin yer göstermeleri sonucunda Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında yapılan aramalarda, 1 sığınak ile 4 depo daha bulundu. Yapılan incelemelerde çok sayıda gıda malzemesi, erzak ve mühimmat ele geçirilen depo ve sığınaklar imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Maçka ilçesinde PKK'nın silahlı saldırısında Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül'ün köydeki evinden çalınan erzakın da bulunduğu ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı
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