1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek

12.5 milyon emekli ve 3 milyon memur bu yaz çok hareketli günler geçirecek. Memur ve emekliler maaşlarında zam görürken ikramiyeler ödenecek, toplu sözleşmede mali ve sosyal haklar artacak
 23 Mayıs 2019 08:21
Yazdır
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek

Bu yaz, başta memurlar olmak üzere hem emekli sandığı emeklileri, hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çok önemli gelişmeler yaşanacak. Temmuz ayında tüm emeklilerin ve memurların maaşlarına zam yapılacak, ardından da ağustos ayında toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de zamlı maaş alacaklar. Emekliler toplamda 2 bin liralık ikramiyelerini almış olacaklar.

ÖNCE İKRAMİYE

Emeklilerin hesabına bin lira tutarındaki ödemeler 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Yılın ilk ikramiyesi maaşı ne olursa olsun tüm emeklilerin hesabına yatırılacak. İkramiyeler için bir müracaat etme mecburiyeti gerekmiyor.

ZAM AYI TEMMUZ

Memur ve memur emeklileri temmuzda toplu sözleşme gereğince yüzde 5 oranında zam alacaklar. Sadece bu zam değil oluşacak 6 aylık enflasyon da fark olarak maaşlara eklenecek. Bu oranın yüzde 6'yı bulması da bekleniyor. Bu durumda memur emeklileri çifte zam almış olacak. Ayrıca memur emeklilerinin ek ödemelerinin tutarları da artacak.

ENFLASYON ARTIŞI

Memur ve memur emeklilerinin dışında SSK ve Bağ-Kur emeklileri de temmuzda zamlı maaş alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarını 6 aylık enflasyon belirleyecek. Emeklilerin ayrıca maaşlarının yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarları da temmuzda yükselecek.

TOPLU SÖZLEŞME

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin de 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Ağustosta 3 milyon memuru ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri de yapılacak. 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirlenecek.

438 TL AİLE YARDIMI

Milyonlarca memurun temmuzda hem maaşı hem de her ay aldığı aile yardımı artacak. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278.69, 0-6 yaş çocuk için 65.30, 6 yaş üstü çocuk için 32.65 lira veriliyor. Bu tutarlar temmuzda en az eş için 292.62, 0-6 yaş arası çocuk için 68.56, 6 yaş üstü çocuk için 34.28 liraya çıkacak. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 361.18 lira ek ödeme alabilecek. Yüzde 5'lik artışa göre; eş yardımı 292.62, 0-6 yaş çocuk parası 68.56, 6 yaş üstü çocuk parası 34.28 liraya çıkacak. Eğer temmuz zammı yüzde 7 olursa da eş yardımı 298.20 lirayı bulacak.

KAZANÇ TAKVİMİ MAYISTA BİN TL

27-31 MAYIS: Bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.

TEMMUZDA ZAM

1-5 TEMMUZ: Memur emeklileri maaşlarını alacak. Zam farkı ay içinde ödenecek.

3 TEMMUZ: Emeklilerin zam oranı belli olacak.

17-26 TEMMUZ: SSK'lılar zamlı maaşlarını alacak.

25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur'lulara zamlı maaşları ödenecek.

AĞUSTOSTA BİN TL

5-9 AĞUSTOS: Bin lira bayram ikramiyesi verilecek.

1-30 AĞUSTOS: 3 milyon memur 2 milyon emekli için toplu sözleşme yapılacak

BUNLAR MASADA

Ayda 361 TL aile yardımı

Emekli ikramiyesinde artış

Her ay enflasyon farkı

İKRAMİYE TAKVİMİ

1. ikramiye: 27-31 Mayıs

2. ikramiye: 5-9 Ağustos

KAZANIMLAR

Mayıs: 1.000 TL

Temmuz: Zam

Ağustos: 1.000 TL

Faruk Erdem
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
28 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zammı beğenmedi istifa etti, tazminattan da oldu
17 Mayıs 2019 11:01		 Emekliye verilecek bayram ikramiyesi kapsamı genişledi
17 Mayıs 2019 08:25
ISSA'dan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödül
16 Mayıs 2019 12:41		 Emekliler bin 260 TL istiyor
11 Mayıs 2019 06:50
Mahkeme kışladaki ölüme 'vazife malülü' dedi
10 Mayıs 2019 09:38		 Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
10 Mayıs 2019 09:20
SGK'dan emeklilik borçlanmasına dair yeni duyuru
08 Mayıs 2019 14:44		 TESK'ten 'emeklilikte geriye dönük borçlanma' talebi
08 Mayıs 2019 10:59
Üniversite öğrencisine 2 bin 425 TL harçlık
08 Mayıs 2019 07:40		 Tazminat reformuna patron desteği
30 Nisan 2019 09:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Memurlara özel %10 indirim
Antalya'da akrobat kadının feci sonu
AK Parti'li Özel: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır
İşte Gezi kalkışmasının arkasındaki şema
Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor: 23 gözaltı
Almanya'ya birinci kuşak giden Türk öldü
Belediye Gelirleri Kanununun Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hevesle başlayıp yarım bırakmak 4
zeki insanlar espri yapar fakat espriyi anlayanlar daha zekalı 1
sabun kokusu 3
Ersin düzen 1
akp seçmenine pusulalar tam olarak verilmedi 2
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan kadın 4
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 3
quentin tarantino 3
sepet 1
soğuk içiniz 5
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Erzurum Uzundere Belediyesi 5 İşçi Alacak
İstanbul Başkent Yönetim 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam