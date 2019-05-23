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Cinayeti önlemek isteyen müdürü rehin aldılar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında kitap hazırlığı yaptığı dönemde örgüt mensubu polislerce katledildiği iddia edilen gazeteci Haydar Meriç cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı
 23 Mayıs 2019 08:40
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Cinayeti önlemek isteyen müdürü rehin aldılar

Cinayet tarihinden önce FETÖ'cü polislerce yapılan cinayet hazırlıklarını dönemin İstihbarat Daire Başkanı'na anlatmak üzere Ankara'ya giden Kırklareli İstihbarat Müdür Yardımcısı Salih Döğenci'yi Ankara'da alıkoyup görüşmesini engelledikleri gerekçesiyle Bekir Mert ve Salih Keskinkılıç hakkında "Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Keskinkılıç'ın Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda başkomiser olduğu, Bekir Mert'in ise İstihbarat Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede, Döğenci'nin Meriç'in öldürülmesinden önce gelişen bir takım hadiseleri yürütmüş olduğu kamu görevinin verdiği sorumlulukla dönemin İstihbarat Daire Başkanı'na anlatmak üzere Ankara'ya gittiği, iki şüphelinin ise Döğenci'yi FETÖ'nün amaçları doğrultusunda İstihbarat Daire Başkanı ile yapacağı görüşmeden vazgeçirmek amacıyla alıkoydukları kaydedildi. Ayrıca Mert'in Döğenci'ye "Sen cemaati neden satıyorsun" diye telkinde bulunduğu kaydedildi. İki şüphelinin Döğenci'ye durumdan elebaşı Gülen'in bilgisinin olduğunu söylediklerinin de yer aldığı iddianamede, "Müştekiyi örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda hürriyetinden yoksun kıldıkları, bu eylemlerini örgütsel talimatla yaptıkları tespit edilmiştir" denildi. İddianamede, hem Keskinkılıç'ın hem de Mert'in ByLock kullanıcısı oldukları kaydedildi. Firari Keskinkılıç her yerde aranırken tutuklu Mert ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NAZİF KARAMAN

Sabah
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