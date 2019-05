Kars ekspresi turist sayısını % 30 artırır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a uğurlanacak olan Turistik Doğu Ekspresi, Kars'ın turist sayısını yüzde 30 artıracak. 2018'de 135 bin kişinin konakladığı Kars, bu yıl hem mevcut ivmenin artması hem de yeni trenin katkısıyla 250 bin kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Doğu Ekspresi'ne göre daha konforlu ve biletleri daha pahalı olan trenin şehre gelen turist niteliğini de artıracağı öngörülüyor.

Ramazan ayı olmasına rağmen şehirdeki otellerin yüzde 70 dolu olduğunu belirten Kars İl Kültür Turizm Müdürü Hakan Doğanay, bayram sonrası bu oranın yüzde 90'ları bulacağını söyledi.

YATIRIMCI ÇEKİYOR

Kars'ın artık 12 ay turist ağırlayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Doğanay, "Bu durum turizm yatırımcısının yönünü de şehrimize çevirdi. New Holland traktörlerinin sahibi Kars'ta 120 odalı Hampton by Hilton oteli yatırımı için imza attı. Turgutreis Grup da 160 odalı Duble Tree By Hilton otelinin yatırımcısı. Bu iki otel 2021'de açılacak"dedi.

Aslen Karslı olan ve İstanbul'da yaşayan üç işadamının memleketine butik otel yatırımı yaptığını anlatan Doğanay, "Biri 6, biri 18, diğeri de 36 odalı bu oteller ekimde hizmete başlayacak" diye konuştu.

TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

Turizmin tersine göçü başlattığını anlatan Doğanay, "Peynir Müzesi'nin olduğu Boğatepe köyü 5 yıl önce 30 hane iken şu anda 100 hane. Kars'ı terk edenler buradaki fırsatları görünce köyüne dönüp evlerinde misafir odaları açmaya, turiste kahvaltı vermeye, yeniden kaşar üretmeye başladı" dedi. Turizmin daha planlı yapılması için çalışma başlattıklarını anlatan Doğanay, "Taksici, restoran, kafe, lokanta, peynir üreticileri gibi sektör paydaşlarına eğitimler vereceğiz. İlkini 31 Mayıs'ta başlatıyoruz, her ay sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

BETÜL ALAKENT