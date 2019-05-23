Kara yollarında durum
|23 Mayıs 2019 09:09
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak sürdürülüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı Polis Akademisi istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer yönden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
TEM Metris Kavşağı'ndaki yaya üst geçit söküm çalışması nedeniyle iki gün süreyle yolun bir platformu ulaşıma kapatılacak, trafik akışı diğer platformdan iki yönlü devam edecek. Çalışmalar 23.00-06.00 saatlerinde yapılacak.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Mersin Limanı Hal Köprülü Kavşağı çalışmaları tamamlanırken, kuzey yan yol ve ana yol üstyapı çalışmaları nedeniyle yolun 3-5. kilometrelerinde trafik kontrollü olarak devam ediyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı ve Beşirli tünellerinin aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle tüneller aralıklı olarak trafiğe kapatılırken, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan sürdürülüyor.
Kızıldağ-Altköy yolunun 0-3. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
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