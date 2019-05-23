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Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü kişiyi öldüren Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezası onandı
 23 Mayıs 2019 09:31
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Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı yerel mahkeme kararını onadı.

Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve müebbet hapis cezası verilen Yıldırım'ın dosyası temyiz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Geçen hafta temyiz incelemesini duruşmalı yapan Dairenin kararı açıklandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yıldırım'ın müebbet hapis cezasını onadı.

- Olay ve yargılama süreci

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı.

Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz üzerine Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.
Anadolu Ajansı
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