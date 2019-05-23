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Dolar güne yükselişle başladı: 6.14 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 23 Mayıs 2019 09:40
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Dolar güne yükselişle başladı: 6.14 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,1460 6,1470
Avro 6,8690 6,8700
Sterlin 7,7480 7,7870
ANKARA
ABD Doları 6,1000 6,1600
Avro 6,7950 6,8650
Sterlin 7,6360 7,8080
Anadolu Ajansı
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