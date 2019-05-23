Dolar güne yükselişle başladı: 6.14 TL
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|23 Mayıs 2019 09:40
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