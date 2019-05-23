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İzmir'de PKK operasyonu: 8 gözaltı

 23 Mayıs 2019 09:53
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İzmir'de PKK operasyonu: 8 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları ve yönlendirmesiyle hareket ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlıların tamamını gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, tabancaya ait çok sayıda mermi, çok sayıda havai fişek, örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı
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