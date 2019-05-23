Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
|23 Mayıs 2019 09:52
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'yla yapılan programı yarıda kestikleri, yolsuzlukları anlattırmadığı sözleriyle ilgili olarak açıklama yaptı.
İşte yazısının ilgili bölümü
"Yok yarıda kesmişim... Yok haksızlık yapmışım... Yok acayip sıkıştırmışım... Yok konuşturmamışım...
Falan...
Tarafsız Bölge programının sonunda, yani programı kapatmadan hemen önce...
Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:
'Gerçekten memnun oldum. Dilerim ve isterim ki bütün kanallar bizi davet etsin, sohbet edelim. Sorulmayan sorular sorulsun. İçtenlikle teşekkür ediyorum size.'
İSRAFI ANLATTIRMAMIŞIZ
YALAN: Ekrem İmamoğlu mevcut belediye yönetiminin israfını anlatamamış. Çünkü tam o zaman kesmişiz yayını.
DOĞRU: İmamoğlu israfı anlattı Tarafsız Bölge'de... Sosyal medya hesaplarında da bu konuda anlattıklarını yayınladı.
SONUÇ: Yalancılar yalanlarında boğulurlar inşallah!
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