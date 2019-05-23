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Kaftancıoğlu'na 11 yıla kadar hapis istemi

CHP'nin İstanbul İl Başkanı hakkında skandal tweetleriyle ilgili yaklaşık 1.5 yıl önce başlatılan soruşturma tamamlandı. Hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi. PKK kurucularından Sakine Cansız'ın sözlerini paylaşarak örgüt propagandası yaptığı vurgulanan Kaftancıoğlu'nun 'Tarihte bugün Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15'de Taksim'de' şeklinde yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağıladığı ifade edildi.
 23 Mayıs 2019 09:57
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Kaftancıoğlu'na 11 yıla kadar hapis istemi

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, CHP'li Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle Kaftancıoğlu'nun 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

Habere göre, hazırlanan iddianamede Kaftancıoğlu'nun sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar iddianamenin ana delil maddesini oluşturdu. 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından Kaftancıoğlu hakkında şikayet dilekçesinin başsavcılığa sunulduğu ifade edildi.
Sabah
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