Kaftancıoğlu'na 11 yıla kadar hapis istemi
|23 Mayıs 2019 09:57
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Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, CHP'li Kaftancıoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 15 Ocak 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyle Kaftancıoğlu'nun 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.
Habere göre, hazırlanan iddianamede Kaftancıoğlu'nun sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar iddianamenin ana delil maddesini oluşturdu. 25 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları tarafından Kaftancıoğlu hakkında şikayet dilekçesinin başsavcılığa sunulduğu ifade edildi.
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