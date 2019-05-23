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Gram altın 252 lira seviyelerinde

Gram altın 251,9 lira, çeyrek altın 405 lira ve Cumhuriyet altını 1.659 liradan işlem görüyor
 23 Mayıs 2019 09:58
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Gram altın 252 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 251,9 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatında yaşanan gerilemeye rağmen dolar kurundaki artış nedeniyle 248-251 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 249,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 değer kazancıyla 251,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını 1.659 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışın hemen üzerinde 1.274,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altının ons fiyatının düşüş eğiliminin sürdüğünü belirterek, jeopolitik riskler ve Avrupa'da yaşanan siyasi belirsizliklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışı ile Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında 1.269 doların destek konumunda olduğunu, altının gram fiyatında ise 255 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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