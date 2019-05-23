Borsa güne düşüşle başladı
|23 Mayıs 2019 10:08
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 83.535,32 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 140,00 puan ve yüzde 0,17 azalışla 83.535,32 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,16 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,16 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile elektrik oldu.
Dün Borsa İstanbul'daki satıcılı seyrin devam etmesiyle yüzde 1,92 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 83.675,33 puanla 25 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, uluslararası piyasada Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.
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