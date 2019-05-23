Belediye başkan yardımcısını darp edenler tutuklandı
|23 Mayıs 2019 10:31
|Yazdır
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'u darp eden Mustafa C. ve Mehmet Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında evine gitmek üzere belediye binasından ayrılan Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yıldız Camii yakınlarına geldiğinde, iddiaya göre, önü bir süre önce belediyedeki işlerinden çıkarılan Mustafa C. ve Mehmet Y. tarafından kesildi. Koç'u darp eden ikili kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Koç, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağ kolunda kırık, başı ve yüzü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu belirlenen Halil Koç, tedaviye alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa C. ve Mehmet Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tutuklanma haberini başkan iletti
Sağlık durumu iyi olan Halil Koç'u ve eşi Hatice Koç'u eşi Selen Öküzcüoğlu ve belediye meclis üyesi Ali Zengin ile birlikte ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, saldırganların tutuklandığı haberini Halil Koç'a iletti. Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar da Başkan Yardımcımız Halil Koç'un yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Demokratik hukuk devletinde şiddetin her türlüsü suçtur ve hangi amaç uğruna yapılırsa yapılsın kabul edilemez. Ayrıca bu şiddete destek vermek de aynı suça iştirak etmektir. Nitekim zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. 31 Mart tarihinden beri gecemizi gündüzümüze katarak Alaşehir'i daha iyi bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde belediyemizin almış olduğu tasarruf tedbirleri kapsamında işten çıkarılan iki şahsın gerçekleştirdiği bu olay bizleri derinden üzmüştür. Şahısların çalıştıkları birimde bulunan personel fazlalığı ve yapılan işin daha az personelle yapılmasının mümkün olması nedeniyle işten çıkarılan bu şahısların şehir eşkıyalığı yaparak arkadaşımızı darp etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu gibi şiddet olaylarının toplumsal birliğimize ve beraberliğimize zarar vermemesi için tüm Alaşehirlileri sükunete davet ediyor, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu tekrar belirtmek istiyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ümraniye Cezaevi'ne yangın
23 Mayıs 2019 11:33
|5 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.
23 Mayıs 2019 11:17
|Cinsel istismar sanığı öğretmene 7 yıl hapis
23 Mayıs 2019 10:25
|Cinayeti önlemek isteyen müdürü rehin aldılar
23 Mayıs 2019 08:40
|Antalya'da akrobat kadının feci sonu
23 Mayıs 2019 08:35
|Diş çektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı
22 Mayıs 2019 20:54
|Kargo şirketinin aracıyla silah taşımışlar
22 Mayıs 2019 19:28
|3 polise çarparak yaraladı, vurularak durduruldu
22 Mayıs 2019 19:24
|Üsküdar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
22 Mayıs 2019 18:37
|Muğla'da jandarma aracı devrildi: 4 yaralı
22 Mayıs 2019 18:23