Kapasite kullanım oranı mayısta arttı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti
|23 Mayıs 2019 10:33
|Yazdır
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayıs ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,3'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 720 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan artışla yüzde 76,1'e çıktı.
Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):
|Aylar
|2018
|2019
|Ocak
|78,2
|74,4
|Şubat
|77,8
|74,0
|Mart
|77,8
|74,3
|Nisan
|77,3
|75,0
|Mayıs
|77,9
|76,3
|Haziran
|78,3
|Temmuz
|77,1
|Ağustos
|77,8
|Eylül
|76,2
|Ekim
|75,4
|Kasım
|74,1
|Aralık
|74,1
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gün ortası döviz fiyatları
23 Mayıs 2019 12:01
|Suriyelileri tarım sektörüne kazandıracağız
23 Mayıs 2019 10:20
|Borsa güne düşüşle başladı
23 Mayıs 2019 10:08
|Gram altın 252 lira seviyelerinde
23 Mayıs 2019 09:58
|Dolar güne yükselişle başladı: 6.14 TL
23 Mayıs 2019 09:40
|Kara yollarında durum
23 Mayıs 2019 09:09
|Kars ekspresi turist sayısını % 30 artırır
23 Mayıs 2019 08:43
|VEDAŞ Muş'ta 490 milyon lira yatırım yapacak
23 Mayıs 2019 05:40
|Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı
22 Mayıs 2019 22:04
|Çeyrek altın ne kadar?
22 Mayıs 2019 12:41