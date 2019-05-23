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Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sisteminin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı
 23 Mayıs 2019 10:51
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Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sisteminin TBMM'ye sunulduğunu açıkladı

Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

100 sene sonra köklü bir değişiklikle beraber askerlik sistemimiz değişiyor. Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler

Yedek astsubay olarak askerliğini yaparsa artık meslek yüksek okulu bitirenler de yedek ast subay olarak görev yapabilecekler. Görevlerinin sonunda yine kendilerinin talebi ve uygun kadro oluşması durumunda devam edebilecekler.

Bedelli askerlik bugünkü rakamlarla 31 bin lira gibi bir paraya denk geliyor. Bedelli kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacaklar.

Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli bildirimlerde bulunması gerekiyor. Bir vatandaşımız gelmediği her gün için 10 TL ceza ödeyecektir. Eğer kendi isteği ile gelirse bu ceza 5 TL'ye indirilecektir.

Teklif 48 saat içinde görüşmeye başlanabilir. Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse komisyon 48 saati beklemeden de bugün görüşebilir. Eğer uygun görülürse TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün.

Şu an itibari ile eğer bir askerimiz 6 aylık askerse terhis olacak. Eğer devam etmek isterse 6 ay daha devam edebilecek.

20 yaşını dolduran her erkek vatandaşı bedelli askerlik yapabilir. Erteleme yaşlarını geçirmemek kaydıyla herkes başvurusunu yapabilir.

TSK'nın bir planlaması ve ihtiyacı olacaktır. Eğer üstünden bir talep olursa bedelli için o zaman bir kura çekimi olacaktır. Ama dediğimiz gibi artık yaş sınırı yok 20 yaşını dolduran bedelli askerlikten faydalanabilecek.
Memurlar.Net
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