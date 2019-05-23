MEB'in yetiştirdiği ustaların yüzde 88'i istihdam ediliyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan araştırma, mesleki eğitim merkezi mezunlarının kendi alanlarındaki istihdam oranının yüzde 88 olduğunu ortaya koydu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, mesleki eğitim merkezlerinden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun olanların istihdamları üzerine yapılan araştırmada, dikkat çekici sonuçlar elde edildi.

Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, araştırma sonuçlarına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye'de 323 mesleki ve eğitim merkezinde, yaklaşık 100 bin öğrencinin eğitim aldığını bildiren Özer, bu merkezlerde öğrencilerin haftada bir gün okulda eğitim alırken diğer günler işletmelerde beceri eğitimlerine devam ettiğini anlattı.

Özer, zorunlu eğitim kapsamında bulunan mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerden 11. sınıf sonunda beceri sınavlarında başarılı olanlara kalfalık, 12. sınıf sonunda yapılan beceri sınavlarında başarılı olanlara da ustalık belgesi verildiğini, mesleki ve teknik eğitim alanlarında istihdamı artırmayı önemsediklerini vurguladı.

- "Merkezlerin işlevleri başarılı"

TÜİK verilerine göre, 2018 yılında mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezunların iş gücüne katılım oranı yüzde 66,1 iken istihdam oranının ise yüzde 57,4 olduğunu, mezun olanların kendi alanlarında istihdam oranlarının oldukça düşük ve çoğu alan için yüzde 10'un altında kaldığını aktaran Özer, tüm resmi görmek için, mesleki eğitim merkezleri mezunlarının kendi alanlarındaki istihdam oranlarını araştırdıklarını bildirdi.

Mahmut Özer, ilk kez yapılan kapsamlı araştırma sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sonuçlar oldukça sevindirici. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların alanlarındaki istihdam oranı, yüzde 88 gibi oldukça yüksek seviyede gerçekleşti. Bu başarıda sektörlerin, mesleki eğitim merkezlerindeki mesleki ve teknik eğitime katılımlarının da oldukça yüksek olmasının önemli bir katkısını görmekteyiz.

Sonuçlara göre, alanında çalışan mezunların yüzde 75'i dört yıl beceri eğitimi aldıkları işletmelerde çalışmaya devam ederken, yüzde 25'i alanlarından başka işletmelerde çalışmayı tercih etti. Dolayısıyla mesleki eğitim merkezleri kurulma amaçlarına uygun bir şekilde işlevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmektedir. Bundan sonra mesleki eğitim merkezlerimizin kapasitelerini artırmak ve daha fazla güçlendirmek için adımlar atacağız."