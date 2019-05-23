1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okulun bodrum katını 'sanat galerisi'ne dönüştürdüler

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu'nda başarıyı artırmak, okula devamı sağlamak amacıyla görsel sanatlara yönlendirilen öğrenciler 2 bin eser hazırladı- Resimler ile atık malzemelerden hazırlanan ürünlerin sergilenmesi için okulun bodrum katı düzenlenerek adeta sanat galerisine dönüştürüldü- Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat:- "En önemli amacımız bu konuda eğilimli öğrencilerimizi güzel sanatlar lisesi ile buluşturmak"- Öğrencilerden Özgür Olgun:- "Çizdiğimiz resimleri galerimize asıyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Ailelerimiz de sergiyi görünce gururlanıyor"
 23 Mayıs 2019 11:06
Yazdır
Okulun bodrum katını 'sanat galerisi'ne dönüştürdüler

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, görsel sanatlara yönlendirilen Şehit Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 2 bin eser, yapılan düzenlemeyle adeta sanat galerisine dönüştürülen okulun bodrum katında sergileniyor.

Bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü, 50 öğretmenin görev yaptığı okulda başarıyı artırmak, devamı sağlamak amacıyla öğrenciler görsel sanatlara yönlendirildi.

Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat öncülüğünde, okuldaki diğer öğretmenlerin de desteğiyle dersten arta kalan zamanlarda resim yapan öğrenciler, atık malzemelerden de çeşitli eserler hazırladı.

Hazırlanan ürünlerin sayısı 2 bine ulaşınca okulun atıl durumdaki fazla malzemelerin saklandığı depo olarak kullanılan bodrum katı, sergi salonu olarak düzenlendi.

El birliğiyle düzenlenen okulun zemin katına "Huzur Sokağı", duvarlarına Yeşilçam'ın ünlü oyuncularının portrelerinin çizildiği alana ise "Yeşilçam Sokağı" adı verildi.

Büyük ilgi gören sergideki ürünler öğrenciler için mutluluk, veliler için de gurur vesilesi oldu.

- Tüm öğrenciler sergiye katkı sundu

Okul müdürü Sekvan Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin önceden devamsızlık yaptığını, onları sanata yönlendirerek, okula devamlarını sağladıklarını söyledi.

Kısa zamanda yeteneklerini sergileyen öğrencilerin il ve ilçelerde düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece elde ettiğini ifade eden Yel, "Bodrum katımız daha önce atıl durumdaydı. Öğretmenlerle el ele verip görsel sanatlar öğretmenimizin öncülüğünde bodrum katını sanat galerisine dönüştürdük." dedi.

Yel, tüm öğretmen ve öğrencilerin katkı sunduğu sergiyi velilerin ve vatandaşların büyük beğeni ile gezdiğini belirtti.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat, daha önce atıl durumda olan ve depo olarak kullanılan zemin katı okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenlerin desteğiyle sanat amaçlı değerlendirdiklerini aktardı.

"Başarılı olan okulumuz bu sergi ile de başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Sergide 2 bin parça iş çıkardık ve tüm öğrencileri katarak bunu gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz de buranın bu hale geleceğini düşünmediler başta ama artık burası hem onların hem velilerin hem de ziyaretçilerin gezip, görebileceği sanat galerisi halini aldı." diyen Polat, çok mutlu olduklarını vurguladı.

Polat, aynı zamanda öğrencileri güzel sanatlar lisesi ve üniversiteye de yönlendirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Amacımız öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmek, el becerilerini geliştirmek. Sergilediğimiz eserler yıl sonuna kadar burada kalacak. Önümüzdeki sezon da yeni eserler yapıp kendimizi daha da geliştireceğiz. En önemli amacımız bu konuda eğilimli öğrencilerimizi güzel sanatlar lisesi ile buluşturmak. Geçen yıl Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'ne il genelinde 40 öğrenci kazandırıldı. Bu öğrencilerin 8'i bizim okuldan. Bu yıl bunun en az iki katını hedefliyoruz."

- Öğrenciler ve velileri de memnun

Öğrencilerden İrem Akçin, büyük emekle salonu hazırladıklarını belirterek, çizdikleri resimlerle bu galeriyi oluşturduklarını söyledi.

Çok mutlu olduklarını anlatan Akçin, "Önceden burası bir depoydu, şimdi ise sergi alanı oldu. Sadece resim yeteneği olan değil, diğer öğrencilerin de katkıları var." diye konuştu.

Özgür Olgun, kendilerine imkan sağlayan öğretmenlerine teşekkür etti.

"Daha önce okul çıkışında ve boş vakitlerimizde dışarıda dolaşıyorduk. Şimdi boş zamanlarımızda çizdiğimiz resimleri galerimize asıyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Ailelerimiz de sergiyi görünce bizimle gururlanıyor." ifadelerini kullanan Olgun, bütün arkadaşlarının katkı vermesiyle güzel bir ortam oluştuğunu aktardı.

Veli Şilan Olcay, galeriyi gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Okuldan ve öğretmenlerden çok memnunuz. Herkesin emeğine sağlık. Çok güzel bir ortam olmuş." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler, okullarındaki seralarda çiftçi oldu
22 Mayıs 2019 21:52		 Bu kez öğretmenler oynadı, öğrenciler izledi
22 Mayıs 2019 21:44
Uçurtmadan drone yaptılar
22 Mayıs 2019 17:21		 Lise öğrencisinden 'kör nokta uyarı sistemi'
22 Mayıs 2019 13:53
Bu lise fabrika gibi çalışıyor
21 Mayıs 2019 22:29		 Mezun olduğu okulda öğrencilere hayat dersi verdi
21 Mayıs 2019 22:08
Bakan Selçuk'un ıslığına öğrencilerden klipli karşılık
21 Mayıs 2019 13:50		 Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlerin davetini kırmadı
20 Mayıs 2019 19:30
Minik arkeologlar kazıda
20 Mayıs 2019 16:16		 Burdur'da okul bahçesi duvarı tuval oldu
20 Mayıs 2019 15:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Antalya'da akrobat kadının feci sonu
AK Parti'li Özel: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır
Memurlara özel %10 indirim
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
İşte Gezi kalkışmasının arkasındaki şema
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kavuşmak hayal oldu 2
bahar alerjisi 8
game of thrones izleme artistliği 3
tunceli belediyesi'nin dersim kararı 3
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan kadın 4
ölüm haberi almak 2
alyans takmayan eşler 8
arabada yüksek sesle müzik dinlemek 3
yazarak içini dökmek 10
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 3
SON İLANLAR
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam