Okulun bodrum katını 'sanat galerisi'ne dönüştürdüler

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, görsel sanatlara yönlendirilen Şehit Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı 2 bin eser, yapılan düzenlemeyle adeta sanat galerisine dönüştürülen okulun bodrum katında sergileniyor.

Bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü, 50 öğretmenin görev yaptığı okulda başarıyı artırmak, devamı sağlamak amacıyla öğrenciler görsel sanatlara yönlendirildi.

Görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat öncülüğünde, okuldaki diğer öğretmenlerin de desteğiyle dersten arta kalan zamanlarda resim yapan öğrenciler, atık malzemelerden de çeşitli eserler hazırladı.

Hazırlanan ürünlerin sayısı 2 bine ulaşınca okulun atıl durumdaki fazla malzemelerin saklandığı depo olarak kullanılan bodrum katı, sergi salonu olarak düzenlendi.

El birliğiyle düzenlenen okulun zemin katına "Huzur Sokağı", duvarlarına Yeşilçam'ın ünlü oyuncularının portrelerinin çizildiği alana ise "Yeşilçam Sokağı" adı verildi.

Büyük ilgi gören sergideki ürünler öğrenciler için mutluluk, veliler için de gurur vesilesi oldu.

- Tüm öğrenciler sergiye katkı sundu

Okul müdürü Sekvan Yel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin önceden devamsızlık yaptığını, onları sanata yönlendirerek, okula devamlarını sağladıklarını söyledi.

Kısa zamanda yeteneklerini sergileyen öğrencilerin il ve ilçelerde düzenlenen çeşitli yarışmalarda derece elde ettiğini ifade eden Yel, "Bodrum katımız daha önce atıl durumdaydı. Öğretmenlerle el ele verip görsel sanatlar öğretmenimizin öncülüğünde bodrum katını sanat galerisine dönüştürdük." dedi.

Yel, tüm öğretmen ve öğrencilerin katkı sunduğu sergiyi velilerin ve vatandaşların büyük beğeni ile gezdiğini belirtti.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Esin Polat, daha önce atıl durumda olan ve depo olarak kullanılan zemin katı okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenlerin desteğiyle sanat amaçlı değerlendirdiklerini aktardı.

"Başarılı olan okulumuz bu sergi ile de başarının tesadüf olmadığını gösterdi. Sergide 2 bin parça iş çıkardık ve tüm öğrencileri katarak bunu gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz de buranın bu hale geleceğini düşünmediler başta ama artık burası hem onların hem velilerin hem de ziyaretçilerin gezip, görebileceği sanat galerisi halini aldı." diyen Polat, çok mutlu olduklarını vurguladı.

Polat, aynı zamanda öğrencileri güzel sanatlar lisesi ve üniversiteye de yönlendirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Amacımız öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmek, el becerilerini geliştirmek. Sergilediğimiz eserler yıl sonuna kadar burada kalacak. Önümüzdeki sezon da yeni eserler yapıp kendimizi daha da geliştireceğiz. En önemli amacımız bu konuda eğilimli öğrencilerimizi güzel sanatlar lisesi ile buluşturmak. Geçen yıl Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'ne il genelinde 40 öğrenci kazandırıldı. Bu öğrencilerin 8'i bizim okuldan. Bu yıl bunun en az iki katını hedefliyoruz."

- Öğrenciler ve velileri de memnun

Öğrencilerden İrem Akçin, büyük emekle salonu hazırladıklarını belirterek, çizdikleri resimlerle bu galeriyi oluşturduklarını söyledi.

Çok mutlu olduklarını anlatan Akçin, "Önceden burası bir depoydu, şimdi ise sergi alanı oldu. Sadece resim yeteneği olan değil, diğer öğrencilerin de katkıları var." diye konuştu.

Özgür Olgun, kendilerine imkan sağlayan öğretmenlerine teşekkür etti.

"Daha önce okul çıkışında ve boş vakitlerimizde dışarıda dolaşıyorduk. Şimdi boş zamanlarımızda çizdiğimiz resimleri galerimize asıyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Ailelerimiz de sergiyi görünce bizimle gururlanıyor." ifadelerini kullanan Olgun, bütün arkadaşlarının katkı vermesiyle güzel bir ortam oluştuğunu aktardı.

Veli Şilan Olcay, galeriyi gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, "Okuldan ve öğretmenlerden çok memnunuz. Herkesin emeğine sağlık. Çok güzel bir ortam olmuş." şeklinde konuştu.