Polis iken psikiyatri'den D dlimi raporu verilen, malulen emekli olabilir mi?

SORU: Aralık 2009'da polislik mesleğine girdim, psikiyatriden D dilimi rapor verdiler. Olası bir emeklilikte maaş alabilir miyim? Mesleğe girmeden önce 2007 yılında 64 günlük sigorta girişim var, ücretli öğretmenlik yaptım. Malulen emeklilikte bu 10 yıllık sigortalılık konusunu anlayamadım. İlk sigorta girişi mi kastediliyor yoksa 10 yıl polislik meslegimi yapmak gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim saygılar

CEVAP: 5510 a göre malullük şartları;

1- Memurun çalışma gücünün en az % 60 ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetmesi gerekir. Bunun tespiti de sağlık raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde yapılmaktadır. Bu durumunda memurun göreve girdikten sonra oluşması gerekmektedir.

2- Malullük durumunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilmesi durumunda, memurun Sosyal Güvenlik Kurumuna primleri yatırılmış olan en az 1800 gün hizmetinin olması ve ilk işe girişten itibaren de en az 10 yıl geçmesi, yani en az on yıldan beri sigortalı olması gerekmektedir.

10 yıllık sigortalılık süresi başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olma durumunda aranmaz ve sadece 1800 gün primi yatırılmış hizmet yeterli olur.

3- Memurun malullük durumu şayet göreve başlamadan önce olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespiti halinde ise memur malullük hükümlerinden yararlanamaz, bu durumda hem sigortalılık süresi hem de hizmet süresi artırılmak suretiyle yaşlılık aylığından yararlanabilir. Sigortalılık süresinin en az 15 yıl, primi yatırılmış hizmet süresinin de en az 3960 gün olması gerekir.

Malullükte aranılan sigortalılık süresinin ve hizmet süresinin memurun mutlaka yapmış olduğu görevleri ile birlikte tamamlama zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu süreleri farklı görevlerde iken tamamlama imkanı bulunmaktadır.

Bu açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz olarak;

2007 yılında çalıştığınızı belirttiğiniz tarih sizin sigortalılık başlangıç tarihiniz olur ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu şayet hakkınızda malullük kararı vermesi ve aylık bağlanacak duruma gelmeniz halinde;

2007 + 10 = 2017 yılında 10 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş durumda olursunuz. Bu aradaki sürenin mutlaka 3600 gün olması gerekmemektedir, bu aradaki hizmet süresinin 1800 gün olması yeterli olmaktadır.

Bugün itibariyle de verdiğiniz bilgilere göre hem sigortalılık süreniz dolmuş olur, hem de hizmet süreniz tamamlanmış olur ve malullük aylığı bağlanması mümkün olur.

Böyle bir işlem yapma düşüncesinde olmanız durumunda ve de sınıf veya görev değişikliği ile birlikte başka bir görevde iken memurluk çalışmanızı sürdürme düşünceniz yoksa, öncelikli olarak Kurumunuz aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeniz gerektiğini değerlendirmekteyiz.