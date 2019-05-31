Sözleşmeli çalışan, sözleşmeli öğretmenliğe başvurabilir mi?
|31 Mayıs 2019 14:03
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SORU: 2019'dan beri İşkur bünyesinde 4/B Sözleşmeli Büro Personeli olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda öğretmenlik mezunuyum. KPSS'ye daha iyi çalışabilmek adına bu noktada Sözleşmemi tek taraflı olarak fesh edip istifa etsem ve KPSS'den de yeterli puanı aldığım takdirde süre engeli olmadan öğretmenliğe atamam gerçekleşir mi..? Yoksa 1 yıllık engele takılır mıyım? Teşekkür ederim..
CEVAP: Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların Ek 1. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez."
Bu hükme göre sözleşmesini fesih eden bir yıl boyunca hiçbir kamu kurumunda yeniden 4/B'li sözleşmeli olarak görev alamamaktadır.
Ancak bu düzenlemenin 3 istisnası yer almakta olup bunlardan biri de "Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar,"dır.
Yani, eğer, öğrenimle kazanılan başka bir unvana atanılacaksa, 1 yıl kuralı uygulanmamaktadır. Öğretmenlik hem öğrenimle kazanılan bir unvandır hem de cetvel ekinde yer almaktadır. Yine öğretmenlik, soru özelinde belirtecek olursak, sözleşmeli büro personeli unvanına göre başka bir unvandır.
Bu bağlamda, sözleşmeli büro personeli olarak çalışan birisi, sözleşmeli öğretmenliği kazanması halinde, büro personeli hizmet sözleşmesini fesih edip öğretmenliğe geçebilir.
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