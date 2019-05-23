5 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.
Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde, üreme döneminde avlanıldığı tespit edilen 5 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi.
|23 Mayıs 2019 11:17
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Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurulan kamyonette yaptıkları aramada, bir ton 500 kilo inci kefali buldu.
Muradiye Jandarma Komutanlığı ekipleri de uygulama esnasında bir kamyonette 4 ton inci kefali ele geçirdi.
Üreme döneminde avlanılması yasak olan balıkları avladıkları tespit edilenlere cezai işlem uygulandı, 2 kamyonet trafikten men edildi.
İnci kefalleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
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