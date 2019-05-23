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Ümraniye Cezaevi'ne yangın

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri geldi
 23 Mayıs 2019 11:33
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Ümraniye Cezaevi'ne yangın

- Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri geldi.

Anadolu Ajansı
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