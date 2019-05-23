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Çankaya Belediyesi Kızılay'ı yeniliyor

Çankaya Belediyesi Kızılay'ı yeniliyor
 23 Mayıs 2019 11:45
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Çankaya Belediyesi Kızılay'ı yeniliyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay'ı kent merkezine yakışır hale getirmek için Sakarya ve Yüksel Caddeleri ile Konur ve Karanfil Sokaklarını yenileyeceklerini açıkladı.

Ramazan Bayramı'ndan sonra Sakarya Caddesi ile başlanacak yenileme projesinin ayrıntıları Sakarya Caddesi esnafı ile yapılan toplantıda paylaşıldı. Proje, 10 Haziran'da BEDAŞ'ın yapacağı aydınlatma direği çalışmalarıyla start alacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan Bayramı'ndan sonra Kızılay merkezinde yenileme çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Taşdelen, Sakarya Caddesi'nden başlayacak çalışmaların Yüksel Caddesi, Karanfil ve Konur Sokak ile süreceğini belirtti. 10 Haziran'da BEDAŞ'ın aydınlatma direkleri tesisatı döşemesi ve mevcut aydınlatma direklerinin yenilemesi ile başlayacak çalışmaların ilk etabında Sakarya Caddesi'nin zemin ve peyzajı tamamen değişecek. Proje çerçevesinde yapılacak çalışmalar Sakarya Caddesi esnafı ile bir toplantı yapılarak paylaşıldı, esnafın önerileri de alındı.

Kızılay'ın yeniden cazibe merkezine dönüşmesi ve kent merkezine yakışır bir hale getirmek için seçimlerden önce çalışma başlattıklarını ve projelendirdiklerini belirten Başkan Taşdelen, Kızılay'ın eskiden olduğu gibi tekrar kentin merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Bir kentin kalbi meydanlarıdır. Dünyanın her yerinde kentler meydanlarıyla anılır" diye konuştu.

Kızılay'ın ciddi bir çöküş yaşadığını ve bu sorunun çözülmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Taşdelen, "Çankaya Belediyesi hiçbir zaman ceberut, buyurgan bir belediye olmadı. Bölge insanıyla fikirlerimizi zenginleştirmek yaptığımız hizmetin daha sağlıklı ve işe yarar olmasını sağlar. Bu nedenle de daha önce Sakarya, Selanik, Yüksel Caddeleri ile Konur ve Karanfil esnafıyla çeşitli toplantılar yaptık. Esnafımızın taleplerini, önerilerini aldık. Projemizi de bu yönde geliştirdik. Kenti 'birlikte yönetim' anlayışını benimsedik. Sakarya bölgesinde esnafımızla birlikte çalıştık. Gittik, projemizi anlattık, bize inandılar. Haksız kaldırım işgali yapan esnaf, yaptığı çıkıntıyı kendi eliyle yıktı. Biz de daha önceki çalışmamızda sokağı güzelleştirdik. Kazanan esnafımız oldu, bölge halkı oldu. Biz bu uygulamayı karşılıklı güven ve samimiyet içerisinde gerçekleştirdik. Şimdi yapacağımız çalışma, Mithatpaşa Caddesi girişinden başlayarak metro çıkışına kadar geniş bir alanı kapsayacak. Bu yaz Sakarya Caddesi'nden başlayarak Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur Sokakları da yenileyeceğiz. Hem esnafımız hem de bölgeye yolu düşen vatandaşımız rahat edecek. Peyzaj düzenlemesi olacak, büyük ağaçlar dikeceğiz. Süs havuzları olacak, oturma grupları olacak. Vatandaşımız buraya geldiğinde hem işini halledecek hem de ağaç altında oturup dinlenme imkanı bulacak" diye konuştu.

Taşdelen ayrıca, çalışmaların akşam saat 22.00 ile sabah 06.00 arası yapılarak esnafın faaliyetlerinin engellenmemesine özen gösterileceğini söyledi.

Projeden memnuniyetlerini dile getiren esnaf ise, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Yaya için ayrılan bölümlerin granit ve bazalt taş döşeneceği yenileme çalışmasında araçlar için ayrılan bölüme ise renkli desenli asfalt kaldırım yapılacak. Bölgedeki mevcut ağaçlar korunurken, ilave olarak büyük ağaçlar dikilecek. Oturma birimlerinin artırılacağı yenileme projesinde engelli rampası da standartlara uygun hale getirilecek.
İhlas Haber Ajansı
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