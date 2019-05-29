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399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli süreler, kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 399 sayılı KHK'ya tabi olarak geçen sözleşmeli hizmet sürelerinin, daha sonra memurluğa atanan kişinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceğine karar verdi.
 29 Mayıs 2019 14:00
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399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli süreler, kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?

PTT'de, 399 sayılı KHK'ya abi olarak sözleşmeli çalışan bir kişi daha sonra İşkur'a, oradan da SGK'ya geçmiştir.

Bu personel, PTT'de geçen 399'a tabi sözleşmeli hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık süresinde değerlendirilmesi için SGK'ya başvurmuş ve ancak talebi reddedilmiştir.

657 sayılı Kanunun 36. maddesinde "6 - Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almakta olup, 399'a tabi hizmetler bu kapsama girmemektedir.

Diğer taraftan 399 sayılı KHK'nın 5. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"1 sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolara yönetim kurulu kararı ile atama yapılır. Yönetim kurulları bu yetkilerini sınırlarını açıkça belirlemek kaydıyla devredebilirler.

Birinci fıkra uyarınca yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetler memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirilir"

Bu hükme göre, 399 sayılı KHK'ya tabi bir kamu kurumunda sözleşmeli personel memur kadrolarına atanabilmektedir, bu halde sözleşmeli görevde geçen süreler memurlukta geçmiş sayılmaktadır.

Açılan davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, bu hükmün diğer kamu kurumlarına memur olarak geçen personele de uygulanabileceği yönünde karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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