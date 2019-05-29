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Mahkeme, eş durumu naklinde olumlu karar verdi

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Üniversitede çalışan bir memur için, Türkiye İş Kurumu Mersin il müdürlüğüne atanması için istenen muvafakat yazısına olumsuz cevap verilmesi işlemini iptal etti.
 29 Mayıs 2019 10:05
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Mahkeme, eş durumu naklinde olumlu karar verdi

Üniversitede çalışan bir memur, eşi Mersin'de görev yaptığı için, Türkiye İş Kurumu Mersin il müdürlüğüne geçmek istemiş, İŞKUR muvafakat istemiş ancak muvafakat istemi zımnen reddedilmiştir.

Açılan davada idare mahkemesi şu gerekçeyle işlemi iptal etmiştir:

"Olayda, davalı idarece, davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu ve 657 sayılı Kanun'un 74. maddesinde tanınan takdir yetkisine dayanılarak dava konusu işlemin tesis edildiği öne sürülmekte ise de; anılan bu madde hükmü ile memurların bir kurumdan diğerine nakilleri için muvafakat konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmış bulunmakla birlikte bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu tartışmasızdır. Bu bağlamda; idarenin, personelin başka bir kuruma nakline muvafakat verip vermeme yönündeki takdir yetkisinin, işlemin gerekçeleri dahilinde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından değerlendirilmesi gerekeceği de tabiidir.
Bu durumda, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olacağı ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacağı bir biçimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun olacağı kuşkusuz olduğundan, davacının daha önce muvafakat verilerek eşinin atandığı Mersin iline atanmasına muvafakat verilmemesi yönünde tesis edilen dava konu işlemde hukuka uyarlık, görülmemiştir"

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Zonguldak İdare Mahkemesi'nin bu kararını 2019 yılı mart ayında onamıştır.

T.C
ANKARA
BÖLGE İDARİ MAHKEMESİ
4.İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO: 2019/23
KARAR NO: 2019/585
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN
(DAVALI) : Üniversitesi Rektörlüğü

İSTEMİN ÖZETİ : .. Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nda bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta olan davacının, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü kadrolarına atamasının yapılabilmesi için, muafakat verilmesi talebinin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; davacının 06/08/2014 tarihinden itibaren ... Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı emrinde bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığı, eşinin daha önce davalı idarede görev yapmakta iken talebi üzerine Mersin iline atanmasına davalı idarece muvafakat verildiği, 24.02.2017 tarihinden beri davacının eşinin .. Kaymakamlığı'nda şef olarak görev yaptığı, davacı ile eşinin evlenme tarihinin 30.11.2017 olduğu, davacının bilgisayar işletmeni unvanında 99 dolu, 73 boş kadronun bulunduğunun görüldüğü, olayda davalı idarece, davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu ve 657 sayılı Kanun'un 74.maddesinde tanınan takdir yetkisine dayanılarak dava konusu işlemin tesis edildiği öne sürülmekte ise de, anılan bu madde hükmü ile memurların bir kurumdan diğerine nakilleri için muvafakat konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmış bulunmakla birlikte bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu, bu bağlamda, idarenin, personelin başka bir kuruma nakline muvafakat verip vermeme yönündeki takdir yetkisinin, işlemin gerekçeleri dahilinde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından değerlendirilmesi gerekeceği, bu durumda, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olacağı ve hizmetinden en yüksek oranda yararlanılacağı bir biçimde çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun olacağı kuşkusuz olduğundan, davacının daha önce muvafakat verilerek eşinin atandığı Mersin iline atanmasına muvafakat verilmemesi yönünde tesis edilen dava konu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali yönünde, Zonguldak İdare Mahkemesi'nce verilen 23/10/2018 gün ve E:2018/213, K:2018/886 sayılı kararın; davalı idare vekilince istinaf dilekçesinde belirtilen gerekçelerle birlikte mevzuata ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı savunularak talebin reddine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4.İdari Dava Dairesince 2577 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca dava dosyası incelenerek işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İstinaf başvurusuna konu edilen mahkeme kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, 2577 sayılı Yasanın 45/3.maddesi uyarınca istinaf başvurusunun reddine, istinaf aşamasında yapılan yargılama giderlerinin başvuruda bulunan üzerinde bırakılmasına ve posta gideri avansından artan miktarın Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333.maddesi uyarınca istinaf başvurusunda bulunana iadesine, 2577 sayılı Yasanın 45.maddesinin 6.fıkrası gereğince diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, 08/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Memurlar.Net - Özel

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