Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı
Nihat Özdemir: "Projeleri devam ettirmek, yeni projeler üretmek için 1 Haziran'da yapılacak TFF başkanlık seçimine adayım. 4 yıl Türk futbolunu yönetmeye talibim. Tecrübem, bilgim, enerjimle Türk futboluna hizmet etmek istiyorum
|23 Mayıs 2019 12:17
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