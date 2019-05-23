Astsubay Çatlı'nın dosyası Diyarbakır'a gönderildi
|23 Mayıs 2019 12:20
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine dava açılan jandarma astsubay Alp Eren Çatlı'nın dosyası yetkisizlik nedeniyle Diyarbakır'a gönderildi.
Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı'nın yeğeni olan Alp Eren Çatlı hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.
İddianamede, FETÖ'ye yönelik "ankesör soruşturması" kapsamında 14 Mayıs'ta tutuklanan jandarma astsubay Alp Eren Çatlı'nın Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı ifade edildi.
Sanığın adına kayıtlı telefondan 2015'te Ankara'daki sabit hatlardan 28 kez arındığı belirtilen iddianamede, bu hatlardan farklı rütbelerdeki 274 jandarma astsubayının da mahrem imamlarla irtibat kurduğunun belirlendiği kaydedildi.
İddianamenin gönderildiği Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zabtı düzenledi.
Mahkeme, yetkisizlik nedeniyle sanığın dosyasını görev yaptığı Diyarbakır'a gönderdi. Mahkeme, ayrıca sanık Çatlı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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