Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti
|23 Mayıs 2019 12:21
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O anlar da aracın güvenlik kamerasına yansıdı Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam, Yunuseli Mahallesi'nde Talha Kenan Acar idaresindeki 16 M 00029 plakalı otobüse bindi. Otobüs biraz ilerledikten sonra yaşlı adam fenalaştı. Kendisini iyi hissetmeyen yaşlı adam, bir ara koltuğa uzandıktan sonra yeniden doğruldu. Bu sırada orada bulunan başka bir yolcu ise, amcanın bulunduğu koltuğun camını açtı. Şoförden kolonya alan yolcu, amcayı sakinleştirmeye çalıştı.
O sırada şoför durakta durmayıp, yolunda ilerledi. Amcanın kendine gelmesi üzerine, şoför yolcuları tekrar durakta indirdi. Yaşlı amca ve yolcu Çekirge Devlet Hastanesi'nin kapısında indikten sonra otobüs yoluna devam etti. Otobüs şoförü Talha Kenan Acar, "Amca otobüse Yunuseli tarafında bindi. Bir süre sonra rahatsızlandı. Ben de yolcularla birlikte otobüsü ilerlettim. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Otobüslerde başımıza böyle şeyler geliyor. Önemli olan yolcu sağlığı. O anda bir şey düşünmüyorsun" dedi.
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