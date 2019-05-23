Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Kariyer personele naklen kurum değiştirme imkanı veren madde, kanun teklif metninden çıkarıldı
|23 Mayıs 2019 12:23
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TBMM'ye dün torba kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı.
Kamu kurumlarında uzman, müfettiş ve denetmenler ile yardımcılarının kurumlar arası nakline imkan veren düzenleme, dün, tüm partilerin verdiği ortak önergeyle torba kanun teklifinden çıkarıldı.
İştei kariyer personele kurumlar arası nakil imkanı tanıyan 17. maddeyle ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunundaki görüşmenin azbtı
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