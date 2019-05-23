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23 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

23 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
 23 Mayıs 2019 14:00
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23 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 23 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor: 23 gözaltı Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor: 23 gözaltı FETÖ soruşturmalarını örgüte raporlayan avukat yakalandı Eski gol kralı futbolcu Zafer Biryol tahliye edildi Kütahya'da FETÖ'nün yeni yapılanması içinde olan 9 kadına gözaltı Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis Astsubay Çatlı'nın dosyası Diyarbakır'a gönderildi Adana'da ardışık aranan eski astsubaya hapis cezası Aranan FETÖ zanlısı Manisa'da hücre evinde yakalandı

Memurlar.Net
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