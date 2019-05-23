Niğde'de trenin çarptığı kadın öldü
Niğde'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
|23 Mayıs 2019 12:34
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Açıköğretim öğrencilerine 'Yaz Okulu' imkanı
23 Mayıs 2019 12:50
|Sümela'nın kapıları yeniden açılıyor
23 Mayıs 2019 12:40
|Adana'da ardışık aranan eski astsubaya hapis cezası
23 Mayıs 2019 12:25
|PKK'daki çöküş, iç hesaplaşmaları hızlandırdı
23 Mayıs 2019 12:23
|Eskişehir'deki FETÖ davalarında 2 sanığa hapis
23 Mayıs 2019 12:10
|Kütahya'da FETÖ'nün yeni yapılanması içinde olan 9 kadına gözaltı
23 Mayıs 2019 12:07
|Karışan cenazeler gasilhanede fark edildi
23 Mayıs 2019 11:49
|İstanbul'da hırsızlık olaylarında azalma
23 Mayıs 2019 11:48
|Çarptığı polisi 40 metre sürüklemiş
23 Mayıs 2019 11:47
|Çankaya Belediyesi Kızılay'ı yeniliyor
23 Mayıs 2019 11:45