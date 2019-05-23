Whatsapp reklam alacak
|23 Mayıs 2019 12:36
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Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2020 yılından itibaren uygulama içinde reklam almaya başlayacağını duyurdu.
WhatsApp, aylardır gündeminde olan ancak kullanıcılarının istemediği bir karara resmen imzasını attı. Dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren uygulama, reklam almaya başlayacağını açıkladı.
Uygulamanın kurucuları Jan Koum ve Brian Acton'un, konuyla ilgili sık sık Facebook yönetimiyle karşı karşıya gelmesine rağmen alınan bu karar kullanıcıların hevesini kaçırdı. ABD'li şirket, Hollanda'da düzenlediği yıllık Facebook Pazarlama Zirvesi'nde reklamların, Status (Durum) özelliğinin bir parçası olarak platforma geleceğini duyurdu.
Uygulamanın 2020 yılından itibaren başlayacağını söyleyen şirket, reklamların WhatsApp'ta nasıl görüneceğini anlatan birkaç açıklamada bulundu. Açıklamalara göre durum reklamları, standart bir WhatsApp hikayesinde olduğu gibi tüm ekranı kaplayacağa benziyor.
Daha fazla bilgi için ekran kaydırma: Ancak ekranın en üstünde, yani kullanıcı isminin yazdığı yerde şirketin adı gösterilecek. Ayrıca ekranı yukarı kaydırarak, reklamı yapılan ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgi alınabilecek.
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