Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Hazine ve Maliye Bakanının konuşma yapacağı her zaman diliminde dolar önce artışa, konuşma sonrasında ise inişe geçiyor.
|23 Mayıs 2019 12:44
|Yazdır
Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, bugün saat 13:30'da İVME Finansman Paketi'ni açıklayacak.
Bakan Albayrak, geçtiğimiz hafta 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket hazırladıklarını belirtmişti.
Berat Albayrak'ın her açıklama yapacağı saatte dolar önce artış yönünde trend gösteriyor, konuşma bitince de dolar düşüyor.
Bugün de aynı dolar. Dolar konuşma öncesinde yine artış trendinde...
26 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Yeni eğitim modelinde kimsenin görüşü alınmamış'
23 Mayıs 2019 13:10
|Soylu: YSK çalmayı hukuk diliyle söyledi
23 Mayıs 2019 12:09
|İYİ Parti tüzük kurultayına gidiyor
23 Mayıs 2019 12:08
|Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
23 Mayıs 2019 10:51
|Kaftancıoğlu'na 11 yıla kadar hapis istemi
23 Mayıs 2019 09:57
|Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
23 Mayıs 2019 09:52
|AK Parti'li Özel: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır
23 Mayıs 2019 09:45
|Giresun'da 'gri kategori'de yer alan terörist yakalandı
23 Mayıs 2019 08:01
|Dışişleri ABD'nin Türkiye'ye süre verdiği iddiasını yalanladı
23 Mayıs 2019 07:35
|YSK: 30 bin 281 oy 'yok hükmünde'
23 Mayıs 2019 07:15