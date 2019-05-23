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Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!

Hazine ve Maliye Bakanının konuşma yapacağı her zaman diliminde dolar önce artışa, konuşma sonrasında ise inişe geçiyor.
 23 Mayıs 2019 12:44
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Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!

Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak, bugün saat 13:30'da İVME Finansman Paketi'ni açıklayacak.

Bakan Albayrak, geçtiğimiz hafta 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket hazırladıklarını belirtmişti.

Berat Albayrak'ın her açıklama yapacağı saatte dolar önce artış yönünde trend gösteriyor, konuşma bitince de dolar düşüyor.

Bugün de aynı dolar. Dolar konuşma öncesinde yine artış trendinde...
Memurlar.Net
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