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Polis memuru hurda malzemelerle elektrik üreten cihaz yaptı

Adıyaman'da 12 yıllık polis memuru ve Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi İlyas Nar (39), hurda malzemelerden rüzgarla elektrik üreten cihaz yaptı
 23 Mayıs 2019 13:40
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Polis memuru hurda malzemelerle elektrik üreten cihaz yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan aynı zamanda Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi İlyas Nar, mezuniyet için proje sınavında hurdacıdan topladığı malzemelerle rüzgardan enerji üreten türbin yaptı.

Nar, kendi çizdiği ve yaklaşık 4 ay süren çalışma ile ortaya çıkan cihazın bütün parçalarını ise hurdacılardan topladı. Toplam 600 liraya mal olan rüzgar türbininin kuyulardan sıfır maliyetle su çekmek için kullandığını söyleyen Nar, amacının tüm çiftçilerin en az maliyetle su kullanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

SIFIR MALİYETE ENERJİ

Cihazı yaparken polislik görevini de aksatmadığını belirten Nar, Bir kuyudan veya bir göletten alçaktaki bir suyu yüksek noktaya taşımak istiyorum. Bu sayede elektrik gücüyle tüketim maliyeti sıfır olan enerji elde edilecek. Bu aldığımız suyu da tarımda veya ihtiyacımız olan başka bir yerde kullanabiliriz. 600 lira civarında bir gider oldu. Tabi uğraştırıcı oldu çünkü bir parça arıyorsun o parçaya uygun bir parça bulmak için çalışıyorsun. Yani tornaya gidip o malzemeye uygun olanı yapmak yerine ben hurdacılardan toplayarak yaptım bunu. Ucuz oldu ama zaman bakımından yorucu oldu. Ama sonuç itibariyle yaptık, bu şekilde çalıştığına da sevindik dedi.

ARKADAŞLARINDAN DESTEK ALDI

Nar, projesini yaparken arkadaşlarının kendisine destek verdiğini ve yardım ettiklerini ifade etti. Rüzgar ve güneş enerjisi haricindeki enerji üretimlerinin maliyetli olduğunu ve cihazı herkesin çok beğendiğini belirten İlyas Nar şöyle devam etti Tüm dünya alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Rüzgarla, güneş bedava. Dolayısıyla enerjisi de bedava. Ben bunun üzerinde çalışmak istedim ve bunu portatif olarak yaptık. İmkan verilirse her şey olur. Bizim ülkemizde çok deha ve zeki insanlar var. Bu basit ama rüzgar olan yerlerde şimdiye çoktan olması gerektiğini düşünüyorum.

DHA
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