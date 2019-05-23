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Lise öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde açılan mesleki eğitim fuarına lise öğrencilerinin yaptığı 400 metre menzilli 'Kanarya' adlı roket damga vurdu
 23 Mayıs 2019 13:04
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Lise öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki 5 mesleki ve teknik lisenin katılımıyla mesleki eğitim fuarı açıldı. Fuarda Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Lise ile Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları projeler ve eserler sergilendi. Fuarda güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, protez kol, bluetooth kontrollü robotlar, akıllı kronometre, 3 boyutlu yazıcı, hız sensörü, robot ekskavatör, cep telefonu ile kontrol edilen traktör, doğalgaz projeleri, yürüyen robotlar, bakır rölyefler, sağlıkla ilgili çalışmalar, muhasebe ve bilgisayar yazılımları, çizgi film maskotları ve buzdolabı gibi birçok proje yer aldı. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, fuardaki projelerle tek tek ilgilenerek öğrencilerden bilgiler aldı.

Öğrencilerin uzun emekler vererek ortaya çıkardığı birçok özgün tasarım ve çalışma arasından en öne çıkan proje ise Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı roketler oldu. 400 metre menzili olan ve uçuş mesafesi 3 bin 500 metreye kadar yükseltebilen 'Kanarya' adlı katı yakıtla uçan roketler, 8 öğrenci tarafından tasarlandı. Roketlerin ilki Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ikincisi ise İlçe Milli Eğitim Bayazıt tarafından uzaktan kumanda ile ateşlendi. Butona basılmasıyla saniyeler içinde yükselen roketler, yaklaşık 400 metre yükseldikten sonra paraşüt yardımıyla yere indi.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonundaki fuara Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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